Cidades da região têm quarta-feira (3) de sol com algumas nuvens

A previsão do tempo indica que esta quarta-feira (3) será ensolarada, com algumas nuvens no céu e temperatura em elevação, em Osasco e região. De acordo com o Clima Tempo, não chove.

publicidade

Confira a previsão do tempo hoje em Osasco:

A quarta-feira (3) em Osasco será de sol, mas as nuvens aparecem ao longo do dia. A mínima será de 13°C e a máxima de 28°C.

Tempo em Barueri:

A cidade de Barueri terá uma quarta-feira ensolarada e não há possibilidade de chover. A máxima será de 28°C e a mínima de 13°C.

publicidade

Carapicuíba

A mínima em Carapicuíba hoje será de 12°C e a máxima de 27°C.

Com informações do Clima Tempo