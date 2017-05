CIEE abre 800 vagas no programa Aprendiz Legal

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) abriu nesta semana 800 vagas para o programa Aprendiz Legal na capital paulista.

A oportunidade, que pode ser uma opção também para moradores de Osasco e região, destina-se a jovens com idade entre 14 e 24 anos. Os interessados podem se candidatar gratuitamente no site http://www.ciee.org.br.

O programa possibilita aos jovens ingressarem no mercado de trabalho, com carteira assinada por prazo determinado e receberem capacitação teórica nas áreas em que vão atuar, ministradas pelo CIEE.

Benefícios adicionais

O programa oferece uma série de benefícios adicionais gratuitos aos jovens, como lanches, palestras, oficinas, passeios culturais, apoio de assistentes sociais que interagem com as famílias dos jovens e com as empresas, entre outros.

“Este é um bom momento para o jovem se inserir nesse programa que une a prática realizada dentro das corporações à capacitação teórica na área específica de atuação, ministradas pelo CIEE”, afirma Luiz Gustavo Coppola, superintende de atendimento do CIEE.

Coppola destaca que o Aprendiz Legal, além de proporcionar experiência e conhecimento, oferece um salário que “ajudará o jovem a custear despesas pessoais e até aumentar o orçamento familiar”, diz.