Cielo tem quase 30 vagas de emprego abertas em Barueri

A Cielo, líder no setor de pagamentos eletrônicos no país, tem, no momento, 27 vagas de emprego abertas para trabalhar em sua sede, em Alphaville, Barueri.

Há oportunidades na Cielo em Barueri para cargos como analista de segurança da informação pleno, analista de ouvidoria, analista de inteligência de mercado, analista de produtos sênior, especialista de desenvolvimento, especialista de informações – cadastro, especialista mobile e gerente, entre outras. Também há vagas na cidade de São Paulo, para executivo comercial e executivo de loja.

“Paixão, inquietude, excelência, inovação, proximidade, agilidade são características que buscamos no momento de atrair e manter talentos. Para nós, estas são atitudes vividas diariamente em uma empresa que está sempre em movimento, se reinventando em um mercado altamente competitivo, influenciado pelas novas tecnologias e impactado pelas mudanças do comportamento de consumo de toda a sociedade”, afirma a empresa, aos interessados nas oportunidades.

“A Cielo promove a inclusão e valoriza a diversidade em toda a sua multiplicidade. Aqui você pode ser quem você é independente de raça, gênero, orientação sexual, deficiência, estado civil, religião, idade, origem, condição social. Incentivamos que todos que se identifiquem com o perfil e pré-requisitos das vagas disponíveis na Cielo se candidatem – você é bem-vindo em todas as oportunidades”, avisa a empresa.

Como se candidatar às vagas de emprego na Cielo em Barueri:

Para saber mais e se candidatar às oportunidades de emprego, acesse o site de vagas da Cielo: https://cielo.gupy.io/

Devido à pandemia de covid-19, as entrevistas são feitas por videoconferência.