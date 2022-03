Cinco UBS’s de Cotia abrirão no sábado (12) para vacinação contra a covid-19

O morador de Cotia que ainda não se vacinou contra a covid-19 ou precisa receber a segunda dose ou dose adicional, poderá procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Atalaia, Caucaia do Alto, Assa, Arco-Íris e Portão, no sábado (12), das 8h30 às 16h.

Quem for tomar a primeira dose deve apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço. No caso das crianças (5 a 11 anos), caso não tenham CPF e nem cartão do SUS, será preciso apresentar a Certidão de Nascimento – também é preciso levar a caderneta de vacina das crianças.

Para agilizar o atendimento no momento da vacinação, é recomendável fazer o pré-cadastro em (www.vacinaja.sp.gov.br). Para receber a 2ª dose ou a dose adicional basta apresentar documento oficial com foto e o cartão de vacina covid.

A campanha de imunização contra a covid-19 está atendendo crianças com idade a partir de 5 anos, além de adolescentes, adultos e idosos. Em Cotia, o público pode procurar a UBS mais próxima.

Durante a semana, a vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Também está sendo aplicada a segunda adicional em pacientes imunossuprimidos que receberam a primeira dose adicional há quatro meses.