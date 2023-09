Cinderela, Aurora e Bela animam a garotada no Parque Shopping Barueri

Depois do sucesso da primeira edição, o Parque Shopping Barueri promove outra vez o “Chá das Princesas”, evento especial preparado para receber as crianças e proporcionar uma tarde mágica com muita brincadeira e quitutes. O encontro será realizado neste domingo (17) e no dia 23 de setembro.

Desta vez, a ação está marcada para três horários diferentes: 14h, 16h e 18h, no Piso L2 ao lado da Riachuelo. Durante a tarde, as crianças contarão com a presença das princesas Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela, que apresentarão um show especial.

O chá da tarde contará ainda com um lanche oferecido em um espaço temático e proporcionando uma experiência totalmente imersiva no mundo dos contos de fadas. Os ingressos já estão venda no site pelo valor de R$ 60.

É necessário que a criança esteja acompanhada por um responsável maior de 18 anos, que também deverá adquirir um convite. Crianças de colo ou menores de 12 meses não precisam de convite para participar do evento.