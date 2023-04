Cine Autorama retorna a Osasco com sessões de cinema drive-in em maio

O Cine Autorama irá promover quatro sessões gratuitas de cinema drive-in na Arena Vip, em Osasco, nos dias 12 e 13 de maio.

A programação foi elaborada com o intuito de atender a diversidade do público, oferecendo produções clássicas, recentes e celebradas que agradam tanto adultos quanto crianças.

Além disso, haverá uma área com cadeiras para quem deseja assistir às sessões, mas não possui veículo.

Os ingressos podem ser reservados pelo público através do site www.cineautorama.com.br.

A Arena Vip disponibilizará 120 vagas para veículos e 40 cadeiras para pedestres, sem necessidade de reserva para os últimos. A ocupação desses lugares será realizada por ordem de chegada.

Veja as datas e filmes que serão exibidos:

Sexta-feira (12): “Curtindo a Vida Adoidado” (às 19h) e “Top Gun: Maverick” (às 21h30);

Sábado (13): “Pluft – O fantasminha” (às 19h) e “Cruella” (às 21h30).

O Cine Autorama em Osasco é viabilizado através do ProAC (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo), com patrocínio da Belgo Arames, apoio da Fundação ArcelorMittal, Secretaria da Cultura de Osasco e Mina Cultural, realização Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e Governo do Estado de São Paulo.