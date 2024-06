Cine Floresta traz cinema gratuito ao Caputera, em Cotia

O projeto Cine Floresta, contemplado pelo edital “Mãe Alcina” da Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia, com recursos da Lei Paulo Gustavo, promoverá sessões gratuitas de cinema para estudantes e moradores da região do Caputera nos dias 28 e 29 de junho.

No dia 28 de junho, sexta-feira, a Escola Municipal do Caputera, localizada na Estrada da Ressaca, 1502, se transformará em uma sala de cinema improvisada. Das 7h às 18h, os alunos da instituição terão a oportunidade de desfrutar de uma programação especialmente selecionada para eles.

Já no sábado, 29 de junho, será a vez da comunidade em geral aproveitar o projeto. Das 19h às 21h, o Campo do Caputera, situado na Rua Moacir Fonseca, S/N, receberá uma sessão aberta ao público, prometendo um momento de entretenimento e lazer para todas as idades.

O Cine Floresta tem como objetivo levar a magia do cinema para espaços não convencionais, democratizando o acesso à cultura audiovisual. A iniciativa não só proporciona diversão, mas também estimula o interesse pela sétima arte entre os moradores do bairro.