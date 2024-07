‘Cine na Kebrada’: sábado tem estreia de documentário que comemora os 50 anos do Hip Hop, em Carapicuíba

A última sessão do “Cine na Kebrada” será marcada pela estreia do documentário “50 anos de Hip Hop – Carakas”, no sábado (6), a partir das 12h, em Carapicuíba. O projeto é dirigido por Mill Muller em parceria com a Escola LumiArt, e é fomentado pela Lei Paulo Gustavo.

Também subsidiado pela Lei Paulo Gustavo, o Cine na Kebrada busca democratizar o acesso à cultura e estimular a produção audiovisual em Carapicuíba. O projeto, que ocorre mensalmente desde março, é realizado na Escola LumiArt e promove a interculturalidade, com a exibição de filmes regionais inscritos, oferecendo uma premiação de 500 reais aos diretores selecionados.

Em sua quinta e última sessão, promete um evento para celebrar a arte urbana, com a apresentação de graffitis, poesia, música e outras expressões artísticas. Uma oportunidade para a comunidade vivenciar a cultura de Carapicuíba e comemorar os mais de 50 anos do movimento Hip Hop.

“A gente tá gravando um documentário, a gente tá fomentando cultura na quebrada, a gente tá conseguindo fazer uma parada gigante, e ainda hoje as pessoas não entendem que isso é muito sério, é a nossa vida. A gente tá tentando mostrar para molecada que não tem nada melhor do que viver do sonho,” conta Del Grafites, artista há 30 anos na cidade e um dos entrevistados no documentário.

O encontro terá entrada livre e gratuita, e será realizado no Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura CSU (Rua Lizarda, 6 – Cidade Ariston Estela Azevedo), em Carapicuíba.