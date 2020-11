Cinema do shopping União de Osasco reabre

Após o Osasco Plaza e o SuperShopping, o cinema do Shopping União, da rede Cinemark, reabriu nesta quinta-feira (5) seguindo as regras determinadas pelas autoridades contra a disseminação da covid-19. As atividades estão suspensas desde março, em função da pandemia. As sessões ocorrerão diariamente entre 15h e 20h.

publicidade

Entre os destaques da programação de reabertura do Cinemark Osasco está o documentário “Break the Silence: The Movie”, que mostra os bastidores e os melhores momentos da turnê “Love Yourself: Speak Yourself”, do grupo sul-coreano BTS, que passou pelo Brasil em maio do ano passado.

Outro filme que promete fazer sucesso é “Tenet”. Um agente da CIA é recrutado por uma organização misteriosa, chamada Tenet, para participar de uma missão de escala global. Eles precisam impedir que Andrei Sator, um renegado oligarca russo com meios de se comunicar com o futuro, inicie a Terceira Guerra Mundial.

publicidade

A programação conta com filmes que atendem todos públicos. Para o infantil, “Scooby! O Filme” é a grande atração. Para quem acompanha o universo X-Men, a dica é acompanhar o mais novo filme da franquia, “Os Novos Mutantes”. Há também “Bill & Ted – Encare a Música”, “Possessão – O Último Estágio”, “O 3º Andar – Terror na Rua Malasaña” e “Jovens Brunas – Nova Irmandade”.

Clique aqui e confira a programação do Cinemark Osasco, no Shopping União.