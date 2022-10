Cinema drive-in retorna a Osasco com sessões gratuitas

Formato resgatado durante a pandemia, o cinema drive-in está de volta em Osasco. Nos dias 5 e 6 de novembro o Cine Autorama realizará quatro sessões gratuitas, na Arena Vip, localizada no Jardim das Flores.

Com patrocínio da Votorantim Cimentos, a programação foi dividida em duas exibições diárias: às 19h e 21h30. Os ingressos devem ser reservados pelo site www.cineautorama.com.br.

As sessões iniciam no sábado (5), com a exibição da animação Wall-E. Em seguida, o longa-metragem de ação Aquaman. Já no domingo (6), a sessão traz recursos de acessibilidade, exibindo a recente comédia infantil nacional “D. P. A. 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo”. Jurassic Park – Parque dos Dinossauros, encerra a programação.

Na Arena Vip de Osasco, o Cine Autorama disponibiliza 120 vagas para veículos. Para quem quiser curtir as sessões, mas não possui carro, haverá uma área para pedestres com 40 cadeiras, sem necessidade de reserva de ingressos, já que a ocupação destes lugares será por ordem de chegada.

“É um prazer voltar e realizar novas sessões em Osasco, cidade que sempre prestigia os nossos eventos. Selecionamos a programação com muito carinho, para o público se divertir e ao mesmo tempo refletir sobre o impacto das ações do homem no planeta.”, afirma Marco Costa, idealizador do Cine Autorama.

O Cine Autorama em Osasco é viabilizado com patrocínio da Votorantim Cimentos, apoio Instituto Votorantim, Secretaria da Cultura de Osasco e AT Cultural, realização da Brazucah Produções. Projeto realizado com o apoio do ProAC.

SERVIÇO

Cine Autorama na Arena Vip

Quando: 5 e 6 de novembro de 2022

Endereço: Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1360 – Jardim das Flores, Osasco

Gratuito

Link para os ingressos: reservas pelo site www.cineautorama.com.br

Aberto 1º lote com 50% dos ingressos, o 2º lote será aberto dia 28 de outubro