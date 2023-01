Cinema gratuito: biblioteca de Cotia exibe “Procurando Dory” neste sábado (28)

Nos últimos dias de férias escolares, as crianças, adolescentes e pessoas de todas as idades podem aproveitar as sessões de cinema exibidas na Biblioteca Batista Cepelos, em Cotia. A entrada é gratuita.

Na sexta-feira (27), às 15h, será exibido o filme “Red: Crescer é uma fera”, que conta a história de uma adolescente que se transforma em uma grande panda vermelha quando fica muito nervosa. O longa aborda dessa forma, a jornada de amadurecimento da personagem, suas inseguranças e sua nova personalidade, intensificada por todos os sentimentos conflitantes que a adolescência provoca.

Já no sábado (28), às 16h, é a vez do filme “Procurando Dory” ganhar a tela. O longa-metragem conta a história da peixinha Dory, a coadjuvante em “Procurando Nemo”, tentando entender um pouco sobre seu passado após seis meses depois da busca de Marlin por seu filho Nemo. A esquecida peixinha Dory se recorda das suas memórias de infância e com a lembrança repentina do nome “Joia de Monterey”, na Califórnia, parte em busca de seus pais.

A Biblioteca Batista Cepelos fica na avenida Prof. Manoel José Pedroso, 1147 – Parque Bahia, em Cotia.