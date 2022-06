Cinemark do Shopping União promove sessão de cinema especial para autistas

Autistas vão poder desfrutar de uma sessão de cinema especialmente dedicada a elas no Cinemark do Shopping União de Osasco. A unidade vai proporcionar sessões adaptadas às crianças com espectro autista.

A sessão será nessa quarta-feira (22), às 14h30, com o filme “Lightyear”, uma animação de ficção científica que narra a história do “Buzz Lightyear”, o herói que inspirou o brinquedo presente em “Toy Story”.

A iniciativa, chamada Projeto Ingresso Azul, consiste em promover sessões com algumas adaptações que visam o conforto das crianças autistas, como o volume do som mais baixo e com luzes acesas. Além disso, as exibições não contam com propagandas comerciais ou traillers.

Autismo

O Autismo ou transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado pelo desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamento repetitivos, entre outros.

Pessoas nessa condição podem apresentar dificuldades na comunicação verbal ou não verbal e de comportamento. Não há somente um tipo, mas muitos subtipos desse transtorno, o que torna necessário a utilização do termo “espectro” pelos vários níveis.

Serviço:

Projeto Ingresso Azul, da Rede Cinemark – União de Osasco

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara, Osasco

Horário da Sessão: 14h30