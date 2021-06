Cinemark Osasco abre pré-venda de ingressos para “Viúva Negra”, que estreia dia 8 de julho

Estrelado por Scarlett Johansson, “Viúva Negra” é um dos filmes mais esperados do ano e chega aos cinemas dia 8 de julho. O Cinemark, com salas em Osasco, no Shopping União, já iniciou a pré-venda de ingressos. Os fãs já podem garantir seus ingressos pelo site e também pelo aplicativo da rede.

Além disso, o Cinemark terá um combo exclusivo composto por um balde de pipoca personalizado, duas bebidas médias ou grandes, um fini cine mix e um ingresso colecionável. Para adquirir, basta realizar a compra nas bilheterias e ATMs a partir do dia 8 de julho.

“Viúva Negra” conta a história da espiã que integra a equipe dos Vingadores. O thriller de ação explora a origem de Natasha Romanoff e confronta as partes sombrias da sua vida quando surge uma perigosa conspiração ligada ao seu passado.

Na região, além de Osasco, o Cinemark tem salas de cinema em Barueri, no Shopping Tamboré, e Cotia, no Shopping Granja Vianna.

O Cinemark afirma que todas as sessões seguem os protocolos de segurança validados pelo hospital Albert Einstein.