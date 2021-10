Cinemark Osasco vende pipoca rosa sabor morango para conscientizar no Outubro Rosa

Para apoiar o Outubro Rosa, mês de incentivo sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, o Cinemark do Shopping União Osasco, lançou uma novidade em seu cardápio: a rede de cinemas lançou, em edição limitada, a pipoca rosa, com sabor de morango.

A ação, em parceria com o Instituto Vencer o Câncer, vai até 31 de outubro, com o objetivo apoiar o movimento social de conscientização e combate ao câncer de mama através do acesso à informação.

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos. De acordo com o Instituto Oncoguia, 95% dos casos da doença diagnosticados no início têm possibilidade de cura.

Atualmente, estão em cartaz nas salas do Cinemark do Shopping União de Osasco filmes como “007 – Sem Tempo Para Morrer”; “Amarração do Amor”; “Fátima – A História de Um Milagre”; “Halloween Kills: O Terror Continua”; “Patrulha Canina: O Filme”; “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis” e “Venom: Tempo de Carnificina”.