Cinemark reabre neste sábado em Osasco, Barueri e Cotia

A rede Cinemark reabre 55 complexos em 24 cidades neste sábado (24). Entre os municípios que terão reabertura de cinemas da rede estão Osasco, Barueri, Cotia e São Paulo, seguindo protocolos estabelecidos pelo Plano São Paulo de retomada econômica em meio à pandemia de covid-19, do governo do estado.

Entre os destaques em cartaz estão indicados ao Oscar, que acontece na noite de domingo (25). Um dos favoritos ao prêmio de Melhor Filme, “Nomadland” traz a impactante história de Fern (Frances McDormand), uma mulher na casa dos 60 anos que, depois de perder tudo na Grande Recessão, embarca em uma viagem pelos Estados Unidos a bordo de sua van.

Já o drama familiar “Meu Pai” acompanha o engenheiro aposentado Anthony (Anthony Hopkins), um homem idoso que luta contra a demência e recusa todos os cuidados que a filha, Anne (Olivia Colman), tenta impor a ele.

Outro indicado em cartaz no Cinemark é o longa coreano “Minari: em Busca da Felicidade”, que gira em torno de uma família sul-coreana que se muda para uma fazenda humilde no Arkansas em busca do sonho americano.

Também será possível assistir a “Judas e Messias Negro”, que havia estreado em fevereiro nas telas da Rede e está de volta aos cinemas. O filme conta a história real de Fred Hampton (Daniel Kaluuya), ativista pelos direitos civis dos negros e líder dos Panteras Negras.

A programação da rede traz ainda produções como “Tom & Jerry” (Warner), “Monster Hunter” (Sony), “A Viúva das Sombras” (Paris Filmes) e “Os Pequenos Vestígios” (Warner). Para conferir os filmes e horários, acesse o site do Cinemark.

Os cinemas da rede que reabrem no dia 24 na região ficam nos shoppings União de Osasco, Tamboré, em Barueri, e Granja Vianna, em Cotia.

Com protocolos de segurança validados pelo Hospital Istaelita Albert Einstein e respeitando a capacidade máxima e os horários de funcionamento permitidos, a rede tem espaçamento entre poltronas, filas de espera virtuais e medição de temperatura de todos os clientes antes da entrada para as salas quando não houver checagem prévia na entrada do shopping. Para conferir os detalhes, os materiais informativos e as salas em operação, acesse http://www.cinemark.com.br/protocolo.

Sua sessão Cinemark

Com a reabertura dos complexos, a Cinemark também retoma o projeto Sua Sessão Cinemark, que oferece a possibilidade de reservar sessões privadas para grupos de até 20 pessoas.

De segunda a quinta, os espectadores podem escolher qualquer sessão que ainda não tenha ingressos vendidos, transformando-a em uma experiência exclusiva. As reservas e compras podem ser feitas apenas via aplicativo, através do filtro “sua sessão”. Os valores são R$ 350 para salas convencionais e R$ 750 para salas Prime.

Todos os complexos em operação no momento integram o projeto Sua Sessão Cinemark.