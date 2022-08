CineMaterna: Kinoplex Osasco exibe Minions 2 em sessão para mães e pais curtirem com bebês

O Kinoplex, que fica no SuperShopping Osasco, exibe nesta terça-feira (2), às 14h, o filme “Minions 2 – A Origem de Gru” na CineMaterna, sessão especial para mães e pais com bebês de até 18 meses.

O ambiente é equipado para atender as necessidades das crianças e garantir o conforto dos pais. O volume do som é mais baixo e a temperatura do ar-condicionado é amena. Além disso, os bebês ainda têm brinquedos à disposição para se entreterem durante a exibição.

O filme é escolhido pelos internautas todos os meses em uma votação no site www.cinematerna.org.br. Neste mês de agosto, a produção escolhida foi Minions 2 – A Origem de Gru.

Minions 2

Sinopse: O pequeno Gru é fã de um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, e, para fazer parte dessa turma do mal, prepara um super plano. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions, e juntos constroem o primeiro covil, experimentam suas primeiras armas e realizam as primeiras missões. Quando Vicious 6 expulsam seu líder, o lendário lutador Wild Knuckles, Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro e uma divertida saga inicia-se.

Sessão CineMaterna: Minions 2 – A Origem de Gru

Quando: terça-feira, dia 2 de agosto / às 14h /

Classificação: Livre / Duração: 88 minutos

Gênero: Animação, comédia /

Local: Kinoplex do Supershopping Osasco /

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1828 – Industrial Autonomistas