Cioeste cria calendário unificado de eventos e ações em turismo

Os municípios que compõem o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana) terão um calendário unificado de eventos e ações que serão realizadas ao longo do ano.

A medida foi decidida na última segunda-feira, 20 de janeiro, na primeira reunião do ano do grupo de trabalho de Turismo do consórcio.

Segundo os integrantes do grupo de trabalho, a proposta do calendário visa ampliar a divulgação dos eventos da região nas redes sociais oficiais, na imprensa regional e demais meios de comunicação das cidades que compõem o Cioeste.

Atualmente, sendo considerado o maior consórcio intermunicipal do país, o Cioeste abrange as cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Cotia, Araçariguama e Vargem Grande Paulista. Presidida pelo prefeito Elvis Cezar, de Santana de Parnaíba (eleito ano passado, para a gestão 2020), a entidade responde por uma região com aproximadamente 2 milhões de habitantes e uma economia regional que gera 2,5% do PIB nacional.

Uma das participantes do GT, a gerente executiva do SinHoRes – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco – Alphaville e Região, Alice Fernandes, ressaltou que a medida deve atrair mais visitantes às cidades. Segundo ela, é importante “trabalharmos para que os turistas e visitantes moradores da região atendida pelo Cioeste visitem esses eventos, fomentando a economia local”.

Devem passar a integrar o calendário unificado todos os grandes eventos já incluídos nos calendários oficiais dos municípios, como as tradicionais encenações da “Paixão de Cristo”, em Santana de Parnaíba e Carapicuíba, roteiros gastronômicos desenvolvidos pelas cidades, até feiras de negócios e outras atividades sazonais.

O CIOESTE estuda ainda a edição de um guia anual com os eventos do calendário unificado, para auxiliar os turistas e interessados em geral.