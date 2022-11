Cioeste debate “Virada Cultural Regional”

A região pode ter a sua própria Virada Cultura, como já tem, desde 2005, a capital paulista. O Grupo de Trabalho (GT) de Cultura Turística Negócios & Cultura do CiOeste – Consórcio Intermunicipal da Região Oeste se reuniu ontem (7) na sede do consórcio, em Alphaville, para discutir sobre essa possibilidade além do credenciamento e formação de artistas, via consórcio regional, e também a ampliação de espaço dedicado à cultura na programação da TV CiOeste e andamento do diálogo sobre a Virada Cultural Regional via consórcio.

Nesta reunião, esteve presente a socióloga e consultora social Silvana Bárbara, que convidou os integrantes do GT para realizar evento com o autor do livro “Por todos os caminhos”, de Celio Turino, que é também historiador e gestor de políticas públicas de Cultura. O livro fala sobre os Pontos de Cultura, política pública implementada durante a década de 2000 com o intuito de democratizar o acesso à cultura por meio do incentivo a ações socioculturais em comunidades periféricas.