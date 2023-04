Cioeste recebe Secretária Estadual de Cultura nessa quinta-feira (13)

Nesta quinta-feira (13), às 10h, o Cioeste (Consórcio Intermunicipal Oeste) vai receber em sua sede, em Aphaville, a Secretária Estadual de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado, Marília Marton.

A visita da gestora será para participar de encontro mensal na Câmara Técnica de Cultura da entidade para o planejamento de iniciativas regionais.

O grupo vai tratar de temas como o desenvolvimento cultural regional como forma de alavancar os setores envolvidos, bem como parcerias na área que possam ser feitas no âmbito do consórcio junto ao governo do estado.

