Cioeste recebe secretário de Estado de Desenvolvimento Social

O Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) recebeu nesta quinta-feira (4) o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento Jr.

Na ocasião, o gestor apresentou projetos e explicou que os municípios podem usufruir de serviços da secretaria, como das coordenadorias de Administração de Fundos e Convênios (CAF), Ação Social (CAS), Gestão Estratégica (CGE), e Políticas sobre Drogas (COED), além do Bom Prato Móvel, entre outros. O secretário também ouviu as principais demandas dos municípios representados pelo Consórcio.

Entre as autoridades, estavam presentes o presidente do Cioeste e prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos; o secretário Executivo do Consórcio, Jorge Lapas; o secretário de Assistência Social de Vargem Grande Paulista e coordenador do CT, professor Carlos; além de secretários municipais, técnicos e diretores da pasta de assistência social das cidades da região.

Também prestigiaram a atividade, os secretários de Assistência Social José Carlos Vido (Osasco); Adriana Bueno (Barueri); Ronaldo Soares (Carapicuíba); Elaine Freitas (Itapevi); Tatiana Floresti (Pirapora do Bom Jesus); Simone Judica (São Roque); a diretora técnica da DRADS Ana Paula Souza Romeu, além de diretores e técnicos da área das 12 cidades que compõem o consórcio.