Cioeste se reúne com representantes da indústria da cannabis medicinal

Na terça-feira (24) o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) recebeu os representantes da FCM (Indústria Fabricante de Cannabis Medicinal) Global, da Colômbia e da Espanha.

Na reunião, que também contou com diretores da organização no Brasil, foi proferida palestra sobre o programa de tratamento de saúde com Canabidiol (CDB), com o médico e pesquisador Dr. Li Li Min, professor titular do Departamento de Neurologia da UNICAMP, que falou sobre o medicamento.

De acordo com ele, a substância auxilia no tratamento doenças que atingem o sistema nervoso central, entre elas a ansiedade, doença de Parkinson, doença de Alzheimer e dor crônico.

A palestra teve participação on-line do médico Jorge Bitun, da Espanha, que falou sobre os tabus que cercam o uso dessa medicação, informando que é comprovado cientificamente que ela trata ou evita doenças e síndromes, como: artrite reumatoide, artrose, autismo, câncer, dependência química, depressão, dermatites, acne e psoríase, diabetes gastrointestinais, neuropática, endometriose, enxaqueca, epilepsia, esclerose múltipla, fibromialgia, insônia, HIV, lesões musculares, obesidade, osteoporose, paralisia cerebral, síndrome de Tourette, entre outras.

Bitun ressaltou ainda que o Canabidiol não tem efeito colateral, nem é viciante, o que garante mais qualidade de vida para os pacientes.