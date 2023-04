Cioeste vai realizar evento esportivo regional

Na manhã desta quarta-feira (26), o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo) realizou a segunda reunião da Câmara Técnica (CT) de Esportes, coordenada pelo secretário adjunto de Esportes de Vargem Grande Paulista, Aquiles Santana. A CT está trabalhando na organização do 1º Circuito CIOESTE Esporte para Todos, evento que reunirá todos os municípios que integram o consórcio.

Aquiles Santana destacou a importância do apoio do consórcio para o esporte da região e acredita que a realização do festival irá impulsionar ainda mais o trabalho desenvolvido. O evento, que ocorrerá no segundo semestre, terá como objetivo promover o esporte e valorizar a diversidade da região, incluindo o paradesporto e a melhor idade.

Com previsão para agosto, o circuito deverá ocupar espaços esportivos em diversas cidades e contará com seis modalidades, sendo elas: Futebol, Futsal, Voleibol, Artes Marciais, Basquetebol e Esportes Radicais. O festival terá ainda categorias Paradesporto e Jogos Adaptados para a melhor idade. O congresso técnico, em que serão apresentados os detalhes e as regras do festival, será realizado no mês de junho.

