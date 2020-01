Circo de Roma faz temporada no Continental Shopping

A magia do circo chegou no Continental Shopping, na divisa entre Osasco e São Paulo, para agitar as férias escolares. O estacionamento do empreendimento abriga, a partir desta sexta-feira (10), o Circo de Roma.

No espaço, com capacidade para 800 lugares, o público sem restrição de idade pode conferir de perto apresentações de palhaços, malabaristas, mágicos e acrobatas.

Um grande destaque nessa temporada é o gorila Kong. O gigante tem 6 metros de altura e encanta o público com seus movimentos, luzes e sons.

Outra atração que enche os olhos de crianças e adultos é o robô Transformers.

Além disso, trapezistas e globo da morte com 5 motos ao mesmo tempo garantem o clima de suspense do espetáculo e aquele friozinho na barriga.

Os ingressos são vendidos na bilheteria do circo uma hora antes do início de cada sessão e custam a partir de R$ 15 para crianças e R$ 30 para adultos.

O Circo de Roma fica no Continental até o dia 9 de fevereiro. As apresentações acontecem de terça a sexta-feira às 20h30 e nos sábados, domingos e feriados às 16h, 18h30 e 20h30.

Serviço

Circo de Roma – Continental Shopping

Período: De 10 de janeiro a 9 de fevereiro

Duração do Espetáculo: 100 minutos

Horários: De terça a sexta-feira às 20h30. Sábados, domingos e feriados às 16h, 18h30 e 20h30.

Censura: Livre

Ingressos: Cadeiras Laterais – 15 reais crianças e 30 reais adultos. Cadeiras Centrais – 20 reais crianças e 40 reais adultos.

A meia entrada é válida para crianças até 12 anos, idosos e estudantes com apresentação da carteirinha.

Local: Estacionamento D1

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré – São Paulo – SP

Mais informações: (11) 4040-4981