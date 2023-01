Circuito de atividades “Os Aventureiros”, do Luccas Neto, é atração no Shopping Tamboré

Circuito de atividades “Os Aventureiros”, do Luccas Neto, é atração no Shopping...

O Shopping Tamboré, em Barueri, está com uma programação especial de férias para toda a criançada. Entre as atividades estão o circuito “Os Aventureiros” com Luccas Neto e as apresentações artísticas no complexo gastronômico Taste Lab.

No circuito Aventureiros, a brincadeira começa com um escorregador gigante e uma piscina de espumas. A atração, que custa R$ 45, também conta com um circuito modular de brinquedos para que os pequenos “quebrem” a cabeça e testem seu raciocínio lógico, além de uma oficina de desenhos para inspirar todo o lado artístico das crianças.

Já as atividades no Taste Lab acontecem todos os finais de semana de janeiro com show de mágica, malabarismo, contadores de histórias, teatro de fantoches e pocket show. Além de muitas brincadeiras, bolhas de sabão gigante, experiência de circo, maquiagem artística e tatuagens temporárias.

SERVIÇO

Circuito Aventureiros no Shopping Tamboré

Quando: até 5 de março

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Valor: R$ 45

Local: praça de eventos do Shopping Tamboré em frente ao Cinemark / Endereço: Avenida Piracema, 669.

Férias no Taste Lab

Data: 21,22, 28 e 29 de janeiro

Horário: das 12h às 17h;

Programação:

21/01- Show de Malabarismo

22/01- Contadores de Histórias

28/01- Teatro de Fantoches

29/01- Pocket Show