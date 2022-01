Circuito de atividades “Os Jovens Titãs em Ação” é atração gratuita no Shopping União de Osasco

O Shopping União de Osasco recebe até o dia 2 de março a atração gratuita “Camping – Os Jovens Titãs em Ação”, com sete atividades lúdicas, coloridas e interativas para divertir as crianças.

publicidade

Localizado no Piso Voegeli, próximo aos elevadores, o parque temático encantará crianças e adultos. A atração funciona das 14h às 20h e atende crianças de 4 a 10 anos, com inscrições via aplicativo Connect Shopping.

As atividades envolvem tom aventureiro em brinquedos que vão desde uma divertida interação na atração “Brincando com a Ravena”, emoção na ponte pênsil e escalada com o Mutano, desafios com o Robin e a Silkie entre paredes de elástico e um escorregador bem inusitado.

publicidade

Já o Ciborgue traz um espaço muito especial para as crianças cadeirantes, em um balanço tematizado com o Herói. Tem ainda a Oficina de Pizza, onde a criançada vai disputar quem monta primeiro a comida preferida dos Jovens Titãs em Ação.

Para deixar o momento ainda mais especial, a ação também vai contar com o aplicativo “O herói é você”. Por meio de tecnologia de geolocalização e realidade aumentada, os visitantes do Shopping União poderão escolher seu herói favorito, fazer foto em realidade virtual e participar da missão de salvar os heróis numa busca pelos corredores do empreendimento.

publicidade

Robin, Ravena, Estelar, Mutano e Ciborgue não ficarão de fora dessa. Haverá encontro com os personagens nos dias 22 de janeiro, 4, 5, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro. O evento “Camping – Os Jovens Titãs em Ação” é uma realização da empresa Ludi Experience, licenciada da Warner Bros Consumer Products.

Para registrar esse momento especial e ainda participar de toda aventura que “Camping – Os Jovens Titãs em Ação” proporciona, basta fazer a inscrição exclusivamente pelo Aplicativo Connect Shopping, disponível nos sistemas iOS e Android.

Serviço

Camping Os Jovens Titãs em Ação no Shopping União de Osasco

Quando: Até 2 de março, das 14h às 20h / Entrada gratuita