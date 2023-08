Circuito Mata Atlântica: Cotia ganha trecho de cicloturismo

Na manhã do sábado (12), dezenas de ciclistas de Cotia e de cidades vizinhas participaram da inauguração de parte do trecho de Cotia do Circuito Mata Atlântica que passa pelas cidades integrantes do Conisud (Cotia, Vargem Grande Paulista, Embu, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, Taboão da Serra, São Lourenço da Serra e Ibiúna).

O trecho de Cotia começa no Parque Cemucam, na Granja Viana, e, nesta primeira etapa, foram inaugurados 32 dos 49 quilômetros que cortam o município. Em sua totalidade, o Circuito terá 309 km.

“Este projeto nasceu no Conisud, por meio da câmara técnica de turismo, e chegou com a proposta de oferecer aos praticantes do ciclismo uma experiência com a natureza e com vistas únicas proporcionadas pela riqueza verde que temos na região. É mais uma opção de turismo e de lazer para quem quer conhecer Cotia”, disse Nelson Broering, Secretário de Turismo de Cotia.

Em Cotia, os ciclistas passam pelo Templo Odsal Ling, Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Centro de Mergulho Evidive, Sítio do Padre Inácio (Iphan) e pela Reserva Morro Grande oportunidade de apreciação da riqueza natural da cidade. O percurso tem grau de dificuldade moderado e pode ser feito a qualquer dia e horário.

Em breve, os últimos 17km do trecho de Cotia (totalizando os 49km) estarão sinalizados e poderão ser percorridos pelos ciclistas. Ainda neste mês, o Circuito Mata Atlântica em sua totalidade será oficialmente inaugurado.

O Circuito Mata Atlântica conta com a parceria da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso.