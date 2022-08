Circuito Sesc de Artes agita cidades da região neste final de semana

O Circuito Sesc de Artes vai passar por Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Santana de Parnaíba neste final de semana (dias 13 e 14) trazendo música, apresentações de teatro, dança e circo, oficinas de artes visuais e tecnologias, ações literárias e cinematográficas de graça, ao ar livre para a população.

Promovido pelo Sesc São Paulo (Serviço Social do Comércio) em parceria com as prefeituras municipais e sindicatos do comércio locais, o Circuito Sesc de Artes proporciona encontros e o contato com a arte e a cultura em sua diversidade. No total, o Circuito promoverá atividades em 118 cidades.

Acompanhe aqui as cidades, datas, horários e atrações que vão rolar na programação.

Itapevi

Data: sábado, 13 de agosto, a partir das 16h.

Local: Parque da Cidade – Estrada da Roselândia, 1.175, Jardim Nova Itapevi.

Atrações

Experiência “Vivência Têxtil – Tapeçaria Bordada”, com Coletivo Tatear;

Apresentação circense “Lalaiá”, com Grupo Caravana Tapioca;

Apresentação de dança “Escuta!”, com Cia Híbrida;

Apresentação literária “Vozes Negras Na Literatura”, com Cia. Alcina da Palavra;

Apresentação musical “Chico Chico”, com Pomares;

Apresentação teatral “Meus Cabelos de Baobá”, com Fernanda Dias.

Jandira

Data: sábado, 13 de agosto, a partir das 16h.

Local: Praça Anielo Gragnano, s/n, Centro.

Atrações

Jogos Fantásticos Nunca Inventados com Alberto Tembo, Patrícia Marcheson, Bruno Morais e Tabatha Vecchio;

Apresentação circense “H2OBOOM” com Mauro Cosenza.

Apresentação de dança “JAMZZ” com Cristian Duate e Companhia.

Intervenção literária “Mensagens Mulheres Sábias” com As Rutes;

Apresentação musical “Roda de Samba da Palhaçada Rubra” com Palhaça Rubra;

Apresentação teatral “Azar do Valdemar” com a Cia dos Inventivos;

Apresentação teatral “Contos Fantásticos” com Cia dos Inventivos;

Apresentação literária “A Cabaça Mágia: Histórias Pretas Na Literatura Infanto Juvenil”, com Agbalá Conta.

Carapicuíba

Data: domingo, 14 de agosto, a partir das 16h.

Local: Aldeia Jesuítica – Parque da Aldeia – Parque Jandaia.

Atrações

Jogos Fantásticos Nunca Inventados, com Alberto Tembo, Patrícia Marcheson, Bruno Morais e Tabatha Vecchio;

Apresentação circense “H2OBOOM”, com Mauro Cosenza;

Apresentação de dança “JAMZZ”, com Cristian Duate e Companhia;

Intervenção literária “Mensagens Mulheres Sábias”, com As Rutes;

Apresentação musical “Roda de Samba da Palhaçada Rubra”, com Palhaça Rubra;

Apresentação teatral “Azar do Valdemar”, com a Cia dos Inventivos;

Apresentação teatral “Contos Fantásticos”, com Cia dos Inventivos;

Apresentação literária “A Cabaça Mágia: Histórias Pretas Na Literatura Infanto Juvenil”, com Agbalá Conta.

Santana de Parnaíba

Data: domingo, 14 de agosto, a partir das 16h.

Local: Largo da Matriz – Centro.

Atrações