A Câmara de Osasco aprovou, na semana passada, a concessão de Título de Cidadão Osasquense ao ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes, cotado para ser o candidato do PDT à presidência da República em 2018.

A homenagem foi proposta pelo vereador Alex da Academia (PDT).

Ele ressaltou que Ciro Gomes já ocupou cargos como de ministro e governador do Ceará e justificou que a homenagem “é uma forma de retribuição ao comprometimento de Ciro Gomes com a vida pública, o seu histórico político e principalmente com o povo brasileiro”.

Ainda não foi divulgada data para solenidade na qual Ciro Gomes receberá o título.