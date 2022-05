Ciro Gomes visita Osasco e propõe criação de novos indicadores para o desenvolvimento regional

Ciro Gomes, pré-candidato a presidente pelo PDT, esteve em Osasco, na tarde desta quarta-feira (4), acompanhado pelo pré-candidato ao governo estadual pelo mesmo partido, Elvis Cezar. Eles participaram de uma entrevista coletiva, que reuniu a imprensa regional na sede do “Diário da Região”.

Questionado sobre como tornar as cidades da região mais heterogêneas em termos de arrecadação, oportunidades e investimentos, Ciro Gomes disse que, se eleito, vai ter como primeira tarefa “consertar” a taxa de investimento do país.

Atualmente, a maior parte da arrecadação vai para pagamento de juros, amortizações e rolagem de dívida. Já o restante vai para emendas do chamado “orçamento secreto”, cujas indicações são para aliados do governo; outra parte vai para a Previdência, cuja reforma não beneficiou os mais pobres.

“A segunda tarefa vai ser distribuir melhor isso. Criar indicadores de desenvolvimento humano mesorregionalmente. Estabeleço uma meta mínima de desempenho de índice de desenvolvimento humano, como escolarização, mortalidade materno-infantil, acesso à universidade, entre outros”, explicou Ciro.

“Quando a localidade atingir a meta, está tudo muito bem. Quando não atingir, esse projeto deflagra um processo de assistência e cooperação”, acrescentou, referindo-se a como funcionam as escolas do Ceará, onde uma escola de maior nota de desempenho “adota” a de menor desempenho, e, com a ajuda do governo, manualiza os procedimentos, troca as experiências para resolver as causas do retrocesso.

De acordo com o candidato, cada cidade que cumprir a meta, com a avaliação do usuário, pode receber incentivos. “No Ceará, receberam ano passado, até o 17º salário”, completou Ciro Gomes.

“Não vai ter outro jogo, só prospecção”, diz Elvis Cezar

Ao lado de Ciro durante a coletiva, Elvis Cezar afirmou que aposta na qualificação para resolver as discrepâncias entre cidades ricas, como Barueri (R$ 4,13 bilhões de arrecadação em 2021), e as mais humildes, como Carapicuíba (R$ 730 milhões de arrecadação em 2021).

“O que é bom em Carapicuíba? O povo. O capital de excelência, que oferece mão de obra para toda região, é o carapicuibano, que responde a toda demanda do Alphaville, do polo industrial, dos grandes condomínios e comércios. Como reverter o jogo na cidade? Fazendo conhecimento específico na formação do ensino médio”, aposta o ex-prefeito de Santana de Parnaíba.

Para Cezar, questões como empreendedorismo, vasão de crédito, treinamento em venda podem inverter o jogo na cidade, que tem alta densidade populacional, mas é uma das cidades com menores PIB per capta do Estado.

O pré-candidato pretende, se eleito ao governo de São Paulo, investir em educação para o mercado de trabalho, a exemplo de Santana de Parnaíba. “A base da pirâmide da educação [em Santana] é fortíssima. Tem a juventude estudando um segundo idioma, estudando para ser programador. Não vai ter outro jogo, só prospecção, só geração de serviço com valor agregado. O Estado precisa investir fortemente em políticas públicas, não para inglês ver, mas para inglês comprar”, disse.

Segurança

Elvis se colocou contra a ampliação da Operação Delegada das polícias (policiais reforçando o policiamento nos dias de folga), que foi anunciada hoje pelo governo estadual, em detrimento da contratação de mais policiais e de aumentos graduais dos salários da classe.

Também prometeu rever a operação das bodycams, as câmeras acopladas às fardas da Polícia Militar. Segundo Elvis, com tecnologia, é possível ter o benefício das câmeras, que é meio de prova e resguardo da atuação do policial, sem, no entanto, deixá-lo 12 horas sob a mira da lente, o que, segundo o pedetista, seria “desumano”. No entanto, o candidato não deu detalhes sobre esse projeto.