Ciro Gomes xinga promotor de “filho da p…”

Em evento nesta terça-feira, 17, o pré-candidato a presidência Ciro Gomes (PDT) chamou um promotor de “filho da puta” por solicitar abertura de inquérito policial contra ele sob acusação de racismo contra o vereador paulistano Fernando Holiday (DEM).

Publicidade

O parlamentar entrou com processo contra Ciro por injúria racial ter sido chamado pelo presidenciável de “capitãozinho do mato”, durante uma entrevista em abril.

“Um promotor aqui de São Paulo resolve me processar por injúria racial. E pronto, um filho da puta desse faz isso. Ele que cuide de gastar o restinho das atribuições dele, porque se eu for presidente essa mamata vai acabar”, afirmou Ciro, durante sabatina da Abimaq (Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos).

“Então, tenho minha biografia, tenho minha honradez, e porque viro candidato o camarada resolve me processar por injúria racial… E se ele me causa um prejuízo político, eleitoral e tal, quem me indeniza? Quando será essa indenização? Em que lugar do mundo isso pode acontecer impunemente? Então, essa questão está posta”, completou Ciro Gomes.

Na verdade, o inquérito foi requisitado por uma promotora. O Ministério Público de São Paulo divulgou nota na qual afirma que “os termos com os quais o investigado referiu-se à promotora são completamente inapropriados”.

Publicidade

VEJA A DECLARAÇÃO DE CIRO GOMES (A PARTIR DOS 59 MINUTOS)

Sabatina com o presidenciável Ciro Gomes na ABIMAQ Acompanhe agora a sabatina do pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes e confira suas propostas para o Brasil retomar o crescimento econômico e a indústria nacional recuperar seu protagonismo. Publicidade Participe. Faça sua pergunta. #ABIMAQ #Indústria #Empresário #Empresas #Máquinaseequipamentos #presidenciáveis #Eleições2018 #Aovivo #Cirogomes Publicado por ABIMAQ em Terça-feira, 17 de julho de 2018