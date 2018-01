Claro inaugura loja com degustação digital em Itapevi

A operadora Claro está em processo de inauguração de lojas na cidade de Itapevi e Franco da Rocha com conceitos diferenciados e degustação digital.

“O consumidor poderá usufruir de diversos serviços digitais que a operadora oferece, como o Claro Música, com milhares de músicas disponíveis sem descontar da Internet, e o Claro Vídeo, com catálogos com mais de 15 mil séries, filmes e desenhos, para assistir quando e onde quiser”, explica Lisa Folkerts, diretora regional da Claro para o site CCM.

As lojas também contam com wi-fi gratuito e outros recursos digitais.

Os usuários também encontrarão o serviço Hero, conjunto de ferramentas de segurança digital, o aplicativo Ensina, ferramenta que traz uma série de cursos sobre vários temas, e o Clube Criar, aplicativo interativo onde a criança aprende brincando com jogos educativos.