Claudio Piteri é provável escolha a Deputado Estadual pelo PPS de Osasco

O diretório municipal do Partido Popular Socialista (PPS) de Osasco reuniu cerca de 200 lideranças políticas nesta segunda-feira, 5 , para começar as articulações da pré-candidatura de Claudio Piteri a deputado estadual.

Vereador por cinco mandatos e atual vice-presidente da Fundação Casa, Pitere tem sido cogitado pela liderança estadual do PPS como nome forte para representar a legenda nas eleições deste ano. Em 2016, ele foi o terceiro colocado na campanha para prefeito de Osasco.

Em seu discurso, Claudio Piteri reafirmou que o principal desafio será resgatar a confiança do eleitor na política. “Mais do que simplesmente pedir voto, vamos às ruas para ouvir o que a população tem a dizer. Vamos construir juntos uma alternativa possível para os problemas que afligem a todos nós”, afirma.

Segundo o presidente do PPS de Osasco, o ex-prefeito Guaçu Piteri, a estratégia do partido tem sido qualificar seus quadros e distribuí-los de acordo com a região em que atuam politicamente. “Vamos fazer uma campanha nos moldes tradicionais, valorizando um diálogo mais direto com a população”, informa.

O partido também vai aproveitar o alcance das mídias socias para “encurtar” a distância com o eleitorado. “Vamos mobilizar a nossa base de apoio para expandir a campanha, aproveitando as redes sociais para criar um movimento de voluntários para amplificar a nossa mensagem”, comenta a cientista política Juliana Fratini, que é estrategista do partido para as redes sociais.