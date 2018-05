Claudio Piteri realiza evento para alavancar pré-campanha e dobrada com Bruna Furlan

A 150 dias das eleições, Claudio Piteri (PPS) reuniu cerca de 200 lideranças para dar início aos preparativos à sua pré-campanha a deputado estadual e na dobrada que fará com a deputada federal Bruna Furlan (PSDB). O evento foi realizado na última terça-feira, dia 8, na região central de Osasco.

Com a presença de nomes como o vereador Zé Baiano, de Barueri, e os ex-vereadores Fumio Mizaki e Ludival Oliveira, o filho do ex-prefeito Guaçu Piteri destacou a importância da pré-campanha no processo eleitoral deste ano.

“Campanha mesmo, teremos mesmo apenas 45 dias. Por isso temos que nos mobilizar para levar a nossa mensagem a cada dia a partir de hoje. Montamos um time campeão, e é com esse time que eu e a Bruna vamos caminhar a partir de hoje”, afirmou Claudio Piteri.

O vereador Zé Baiano, que tem forte atuação no Jardim Mutinga, que fica na divisa de Barueri com Osasco, justificou a opção de apoiar a dobradinha Claudio Piteri e Bruna Furlan: “Nossa região precisa se fazer representar por políticos sérios e que, sobretudo, conheçam onde a gente mora e tenham compromisso com o nosso povo”.