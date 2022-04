Cliente recebe lanche 8 dias depois de fazer o pedido e episódio viraliza

A escrevente Késsia Gomes recebeu na terça-feira (5) um lanche que pediu por aplicativo de delivery no dia 28 de março. O caso, que aconteceu no Ceará, viralizou nas redes sociais esta semana.

Ao “Diário do Nordeste”, a jovem contou que foi a primeira vez que fez o pedido na lanchonete por meio do aplicativo, que estava com uma promoção no dia. “O pedido foi feito às 15h20 e achei que daria tempo chegar antes das 17h”, disse Késsia, que solicitou que entregassem o lanche no trabalho.

Ela entrou em contato com a lanchonete quando faltava dez minutos para o cartório no qual trabalha fosse fechado e pediu para alterar o endereço da entrega. Ela afirma que recebeu a informação de que o pedido já havia saído para a entrega, mas não chegou.

Késsia tentou entrar em contato com a lanchonete pelo Instagram, mas não teve retorno. Ela relatou que somente na terça-feira (5) a empresa entrou em contato alegando que não respondeu a mensagem por ter perdido o acesso à conta.

Após oito dias de “atraso”, finalmente o pedido foi entregue. A escrevente disse ainda que não explicaram o motivo de o lanche não ter sido entregue. “Só pediram desculpas pela demora, como se fosse um atraso comum, de horas”, lembrou a jovem, que levou a situação inusitada de forma bem humorada, mas afirmou que não vai mais pedir lanche no estabelecimento.