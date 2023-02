Clientes com direito à tarifa social de energia devem verificar se o benefício está sendo concedido

Desde janeiro de 2022, a adesão à Tarifa Social de Energia Elétrica, programa do governo federal que garante tarifas até 65% mais baratas, é automática, isto é, o cliente não precisa requerer o benefício. A normativa é válida desde que passou a valer a nova regulamentação que estabeleceu a obrigação da inscrição de famílias de baixa renda atualizadas na base do CadÚnico e no Benefício de Prestação Continuada (idosos com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência).

Portanto, consumidores aptos a receber o desconto precisam manter seu cadastro atualizado no CadÚnico e na distribuidora de energia para que sejam incluídos ou mantenham o desconto. O cliente pode checar na conta de luz a informação de que está sendo faturado com a Tarifa Social.

Caso atenda aos requisitos e não possua o benefício na conta de luz, é importante checar se o cadastro está correto e atualizado no CadÚnico.

Os interessados podem procurar uma unidade do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da sua cidade para verificar o cadastro.

Se estiver dentro das condições e com Número de Identificação Social (NIS) ativo, o cliente só precisa entrar em contato com a Enel pelo call center, no número 0800 727 2120, ou por meio das lojas de atendimento.

Além disso, as informações sobre quem tem direito e como ter acesso ao benefício estão disponíveis no site da Enel.

Quem tem direito?

Têm direito ao desconto na tarifa de energia as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda familiar mensal, por pessoa, menor ou igual a meio salário-mínimo; idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC); e famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos que morem na mesma casa de portador de doença crônica, cujo tratamento necessite do uso contínuo de equipamentos que dependam de energia elétrica.

As ligações elétricas dos beneficiados precisam estar regulares para ter direito ao benefício.

Endereços dos CRAS da região (para verificação de cadastro)

BARUERI

Cras Jardim Belval – Rua Casemiro de Abreu, 329

Cras Engenho Novo – Rua Capitão Francisco César, 1488

Cras Parque Imperial – Rua Padre Cícero Romão Batista, 136

Cras Jardim Silveira – Av. Brig. Manoel Rodrigues Jordão, 1110

Cras Jardim Mutinga – Rua Nova Aurora, 549

CARAPICUIBA

Cras I – Rua Comendador Dante Carraro, 333

Cras II – Rua Zequinha de Abreu, 22

Cras III – Estrada Doutor Miguel Vieira Ferreira, 777

Cras IV – Rua Pereira Barreto, 289

Cras V – Avenida Celeste, 202/210

COTIA

Cras Caucaia do Alto – Rua Benedito Pires da Silva Sobrinho, 157

Cras Monte Serrat – Rua Vereador José de Souza, 74

Cras Recanto Suave – Rua Monet, 584

Cras Jardim Japão – Rua Men de Sá, 605

ITAPEVI

Cras Vila Aurora – Rua Américo Valentim Christianini, 420

Cras Jardim Maristela – Av. Pedro Paulino, 13

Cras Vila Doutor Cardoso – Rua Rosângela Mariano Limas, 266

Cras Amador Bueno – Rua Francisco Rodrigues Paes, 49

JANDIRA

Cras Masé – Rua Palmeira D´Oeste, 482

Cras Figueirão – Rua do Campo, s/n – Bairro Figueirão

Cras Fátima – Rua Ícaro, 174

OSASCO

Cras Bonança – Rua Antônio Jacinto Rangon, 45

Cras 1º de Maio – Rua Nelson Mandela, 1313

Cras KM 18 – Rua Vitório Tafarello – 578, Km 18

Cras Padroeira – Av. Padroeira, S/N

Cras Munhoz – Rua Vereador Sadamitu Omosako, 112

Cras Piratininga – Rua Martin Afonso, 244

Cras Santo Antônio – Rua Marte, 50

Cras Rochdale – Rua Águas de Lindóia, 425

Cras Veloso – Av. Sarah veloso, 299

SANTANA DE PARNAÍBA