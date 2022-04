Clientes da Enel reclamam de atraso na leitura de medidores e mal atendimento em Carapicuíba

Moradores de Carapicuíba estão enfrentando alguns problemas com relação à conta de luz. Eles também reclamam de terem sido mal atendidos no posto da Enel, localizado na avenida Rui Barbosa, 1205, no Centro da cidade.

publicidade

Consumidores fizeram uma série de reclamações na internet. Eles relatam que a empresa ainda não teria feito a leitura dos medidores de energia, teria cobrado taxa de religação indevidamente, além de fazer corte de energia mesmo com a conta paga.

“Vieram fazer a leitura do medidor de energia aqui anteontem e o funcionário não entregou a conta de luz. Ele disse que estava trabalhando sem impressora e que outro funcionário ia entregar a fatura ontem, mas até agora não recebi a conta”, reclamou um morador do Jardim Lice, ao Visão Oeste. “O pior é que se a conta chegar depois da data de vencimento, a gente é quem corre o risco de ter a luz cortada”, completou o consumidor, que não quis se identificar.

publicidade

“Na minha conta de energia cobraram uma taxa de religação no valor de R$ 100. Isso sem a minha energia ter sido cortada. Procurei a Enel e o Procon. A Enel simplesmente ignora”, reclamou uma consumidora, nas redes sociais. “É revoltante! Não fazem a leitura e cobram um valor errado nas contas, sempre para mais do que para menos. Já cansei de reclamar e não obtenho resultado”, disse outro.

“Semana passada vieram cortar minha luz sendo que estava paga. Eu disse que estava paga e que não tinha o porquê deles cortarem, mas cortaram. Quando meu marido ligou na Enel, disseram que eu atendi o rapaz mal e que fui grossa, que ele nem ia cortar, mas fui muito grossa… Só ladeira abaixo com essa Enel”, lamentou outra consumidora.

publicidade

Alguns consumidores chegaram a procurar a loja da Enel, no Centro de Carapicuíba, para reclamar do atraso na leitura dos medidores, entre outros problemas. No entanto, relatam terem sido mal atendidos.

Na terça-feira (5), a Polícia Militar chegou a ser acionada para atender uma ocorrência no local e precisou acalmar os ânimos de consumidores que estavam revoltados, de acordo com informações da página local “Em Foco”.

“É um absurdo eles não virem medir e colocam valores aproximados/médio usando referências anteriores (segundo eles) e termos aumento em conta. […] Aí você precisa pegar uma fila para reclamar seus direitos e é tratado como um ninguém”, disse um consumidor, nas redes sociais.

“É bem assim mesmo. Atendimento péssimo, uma tremenda falta de respeito com quem paga as contas”, escreveu outro. “Pessoas muito mal educadas mesmo, no atendimento. Fui lá também hoje. Não queriam atender porque não tinha sistema. Questionei se o sistema dela [funcionária] também estava faltando, pois nem sequer podia falar”, disse outro.

Em resposta a um consumidor que compareceu à loja física da Enel para questionar sobre o atraso na leitura do medidor, os funcionários informaram que “vão fazer a leitura normal, mas que as contas serão enviadas pelo e-mail, aplicativo ou teremos que ir até lá para retirar a segunda via da conta”.