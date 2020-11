Clima de Natal chega ao Plaza Shopping Carapicuíba com sorteio de celulares e panetones

O Natal no Plaza Shopping Carapicuíba começa nesta quarta-feira (11), com uma decoração especial e uma árvore de oito metros de altura. Além disso, o empreendimento preparou a promoção “Esperanças de Natal”, que vai sortear cinco aparelhos celulares e presentar os participantes com panetones.

A cada R$ 150 em compras, os clientes poderão trocar, no balcão especializado, localizado no Piso G3, por um cupom para concorrer aos celulares. Nas terças, quartas e quintas-feiras os cupons valem o dobro.

Na primeira troca pelos cupons, o cliente leva um delicioso panetone. O empreendimento destaca que será um panetone por CPF, até o limite determinado na promoção. Consulte regulamento no site do Plaza Shopping Carapicuíba.

Além da decoração natalina e dos prêmios, o bom velhinho estará presente nas redes sociais do shopping, diretamente de sua casa, no Polo Norte, contando lindas histórias, diversão para as crianças e para toda a família.

