Clínica de Osasco trata fibromialgia e dor crônica com método inovador a laser

A clínica de fisioterapia Fisiolasers traz a Osasco uma tecnologia inovadora para o tratamento de fibromialgia, entre outras dores crônicas e degenerativas. Trata-se do Tratamento de Laserterapia com aparelho desenvolvido pela Universidade de São Paulo (USP) e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que une o laser com o ultrassom terapêutico, que pode reduzir as dores.

publicidade

A clínica é especializada na reabilitação musculoesquelética, que é um conjunto de tratamento direcionado aos pacientes que apresentam dor aguda ou crônica, tendinites, bursites, entorse, distensões musculares, artrite reumatoide, osteoartrite (artrose), entre outras patologias. No caso da fibromialgia, doença que atinge 5% da população e é mais comum entre mulheres na faixa etária de 30 a 50 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), o tratamento é indicado para aliviar as dores e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Nos tratamentos tradicionais de fisioterapia para esse tipo de doença, é comum a utilização apenas do raio laser ou do aparelho de ultrassom, com resultados que começam a aparecer em aproximadamente quatro meses. Já com o aparelho tecnológico utilizado pela Fisiolasers, os pacientes relatam melhoras em um período menor, que varia de acordo com a especificidade de cada caso.

publicidade

“Nós atendemos muitas idosas e donas de casa que não conseguiam fazer uma comida por não aguentarem ficar muito tempo em pé. Após as primeiras sessões, começam a relatar melhoras e até já voltaram a preparar o jantar, entre outras atividades simples do dia a dia, que não conseguiam fazer devido ao grau da dor que sentiam”, pontua a fisioterapeuta da Fisiolasers, Jéssica Dias Pereira. “Temos pacientes que relatam melhoras no sono. Isso acontece devido à ação anti-inflamatória e analgésica que o tratamento de Laserterapia exerce”, continua a fisioterapeuta.

“Para nós, cada paciente é um projeto de tratamento específico”, diz profissional

Jéssica destaca a necessidade de ter o diagnóstico médico da patologia antes de iniciar o tratamento e recomenda que, após a avaliação, o paciente realize um conjunto de 10 sessões. Durante as sessões, o tratamento de Laserterapia é utilizado em conjunto com uma série de exercícios. Outra técnica utilizada na clínica é a ILIB (Irradiação Intravascular do Sangue com Laser, traduzido do inglês Intravascular Laser Irradiation of Blood). De acordo com Jéssica, a tecnologia promove analgesia, diminuição do processo inflamatório e aceleração da cicatrização.

publicidade

Na Fisiolasers, todos os atendimentos são individualizados e acontecem mediante hora marcada, com sessões que duram aproximadamente uma hora. “Para nós, cada paciente é um projeto de tratamento específico. Por esse motivo, atendemos exclusivamente um paciente por sessão, diferente das clínicas convencionais de fisioterapia, que reúnem várias pessoas, com casos diferentes, para serem atendidas de uma só vez, por um único profissional”, destaca Jéssica.

Pacientes que viram suas vidas afetadas pelas dores e procuraram pelo tratamento tecnológico e indolor, já celebram os resultados. “Por causa da fibromialgia e das dores que ela provoca, já fiquei quatro noites sem dormir e ganhei muito peso. Com o tratamento, já perdi 34 quilos em apenas sete meses. Isso melhorou muito a autoestima e já consegui jogar o meu futebolzinho”, afirma o cliente Richard Carlos Rocha.

“Eu pedalava 30 quilômetros por dia. Depois da artrose, tive que parar porque caí da bicicleta três vezes. Foi quando comecei o tratamento. Hoje, já voltei a usar a bicicleta ergométrica e já consigo pedalar 15 minutos por sessão”, declara o paciente Jairo Alves de Moraes.

A Fisiolasers está localizada na Avenida Santo Antônio, 1090, 7º Andar, na Vila Osasco. Para agendar uma avaliação ou para obter mais informações, basta entrar em contato via WhatsApp (11) 99006-7007 ou acessar o site https://fisiolasers.com.br/.