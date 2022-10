Clonado, carro roubado há um ano é apreendido em Osasco

Uma equipe da ROMO, da Guarda Civil Municipal de Osasco, apreendeu na segunda-feira (17) um veículo clonado que havia sido flagrado ao circular nas ruas da região central da cidade.

publicidade

O condutor do carro foi abordado quando passava pela avenida Nações Unidas, no Jardim Bonfim. No sistema, foi constatado que o veículo era produto de roubo ocorrido no dia 14 de julho de 2021, em São Bernardo do Campo.

O condutor foi conduzido ao DP de Osasco e vai responder por crime de estelionato.

publicidade