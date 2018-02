Clube Sargentos de Osasco recebe show de tributo a Michael Jackson

O cantor Rodrigo Teaser, cover oficial de Michael Jackson no Brasil, traz o show “Tributo ao Rei do Pop”, neste sábado (03), no Clube dos Sargentos, em Osasco.

Publicidade

O show contará com a banda ao vivo, efeitos especiais, jogos de luzes, bailarinos e trocas de figurinos, que são elementos já conhecidos e compõem o espetáculo que marcou os espectadores no ano passado. Para 2018, o cantor investiu em elementos novos para uma aproximação maior do show original de Michael.

“Beat It”, “Black or White”, “I’ll Be There”, “Thriller” e “Billie Jean”, entre outras faixas, estão no vasto repertório desta homenagem.

“Todas as pausas que a gente dá a gente volta com o show mais próximo do original. Este ano o show volta mais seguro, mais firme, a produção volta maior. Estamos ansiosos para mostrar isso para o mundo”, diz Rodrigo.

Serviço:

Show “Tributo ao Rei do Pop”, de Rodrigo Teaser

Sábado, 03, às 21h

Clube dos Sargentos ( Av. Luiz Rink, 187 – Vila Airosa, Osasco/SP)

Ingressos: de R$ 30 a R$ 100

Informações: (11) 3602-6890