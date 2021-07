CNH Industrial tem 200 vagas de emprego para áreas de manufatura em Sorocaba (SP)

A CNH Industrial, dona das marcas Case, FPT, Iveco e New Holland, está com aproximadamente 200 vagas de emprego abertas para sua planta em Sorocaba (SP), todas com contratações previstas já para o mês de agosto.

São oportunidades para diferentes áreas de atuação em manufatura, como montagem, pintura, logística, solda, operação de máquinas, expedição de máquinas, qualidade e manutenção. Os interessados devem fazer a inscrição pelo link: https://desafiorh.tweezer.jobs/.

A empresa busca pessoas que sejam qualificadas e focadas em inovação, e que estejam dispostas a aprender e a trabalhar em equipe. “Apesar de todos os desafios impostos desde o início da pandemia, em 2020, a CNH Industrial não parou suas operações e não reduziu o seu quadro de funcionários, pelo o contrário, segue realizando contratações. Isso é reflexo de nossos esforços para seguir atendendo da melhor forma a demanda do mercado”, afirma Claudio Costa, gerente de Recursos Humanos de Sorocaba.

Todas as vagas estão disponíveis também para pessoas com deficiência.