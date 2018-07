Cobasi inaugura parque para pets no Tamboré

No dia 28 de julho, sábado, a partir das 11h, a Cobasi inaugura na unidade Tamboré, em Barueri, o Parque Cobasi, um espaço com brinquedos de agility e bancos para os tutores descansarem enquanto seus animais se divertem. É o primeiro parque inaugurado pela companhia.

Publicidade

Neste espaço, há rampa, túnel e piscina de bolinhas para proporcionar diversão para cães de todos os portes e raças. Na inauguração, a equipe do Estrelas Animais, responsável pelo treinamento de diversos animais que participam de filmes, séries, novelas e comerciais, irá realizar uma apresentação com cães adestrados e dar dicas de comportamento.

Além disso, haverá a distribuição de petiscos 8in1 e um representante da marca de produtos para pet Kong estará no parque para ensinar os tutores como utilizar os brinquedos da marca.

De acordo com a gerente de marketing Daniela Bochi “a Cobasi sempre trabalhou com o conceito de que as lojas não são só um centro de compras, mas sim um local de lazer para toda a família. A ideia de ter um parque fixo, vem para reforçar esta ideia e atrair as famílias e seus pets para brincarem na nossa loja”.

Daniela complementa que “este projeto é um piloto e, se for bem recebido pelo público, poderá ser expandido para outras unidades Cobasi”.

Publicidade

O Parque Cobasi Tamboré fica na área interna da loja.

Serviço

Parque Cobasi

Local: Cobasi Tamboré – Alameda Araguaia, 3023, Alphaville Industrial, Barueri – SP

Data de inauguração: 28 de julho

Horário de inauguração: 11h

Horário de funcionamento: segunda à sábado das 8h às 22h e aos domingos e feriados das 9h às 20h.

Sujeito a lotação do espaço.