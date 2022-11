Cobasi inaugura segunda loja em Embu das Artes

A Cobasi, uma das líderes do varejo pet e jardim no país, acaba de abrir as portas de sua nova loja em Embu das Artes. Com cerca de 600m², a unidade é a segunda na cidade e está localizada no bairro Chácaras Ana Lúcia.

publicidade

Na loja, é possível encontrar tudo para pets, como ração, variedade de brinquedos, coleiras, roupas, medicamentos, itens de higiene, entre outros. Além disso, a rede atua com uma série de marcas próprias.

A loja também oferece uma série de produtos para casa e jardinagem. É possível encontrar sementes, flores, cachepôs e produtos para facilitar a organização da casa, itens de cuidados com piscina e área externa, entre outros.

publicidade

Os 21 colaboradores contratados para a loja receberam o treinamento desenvolvido e concedido pela equipe de Educação Corporativa da empresa, formada por psicólogos, veterinários e biólogos.

Na região, a Cobasi tem unidades em Osasco, Barueri, Carapicuíba e Cotia.

publicidade

SERVIÇO

Cobasi Embu das Artes – Loja 2

Endereço: Avenida João Batista Medina, 182 Chácaras Ana Lúcia, Embu das Artes

Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 8h às 21h45 / Domingos e feriados das 9h às 19h45