Cobasi tem atividades para celebrar Dia das Crianças em Osasco

A rede de pet shops Cobasi realiza, nos dias 12 e 13 de outubro, na unidade de Osasco, evento em comemoração ao Dia das Crianças. Será um dia de diversão para os pequenos curtirem com as famílias.

As atividades propostas são oficina de slime e customização de canecas, espaço Instagramavel, para fotos divertidas, e distribuição de guloseimas para as crianças que estiverem no evento.

As oficinas são recomendadas para crianças a partir dos cinco anos, as menores poderão realizar as atividades com ajuda dos pais. O evento e todas as atrações são gratuitos.

Serviço:

Dia das Crianças na Cobasi Osasco

Data: 12 e 13 de outubro

Horário: Das 11h às 17h

Cobasi Osasco – Av. dos Autonomistas, 1.828