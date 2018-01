Cofrinhos de Barueri com mais de R$ 80 mil foram entregues à AACD

A Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) já contabilizou os valores arrecadados por Barueri na campanha Corrente do Bem. Ao todo, os 2.440 cofrinhos que ficaram nos órgãos públicos da cidade recebendo donativos da população somaram R$ 81.828,06.

Por meio do Fundo Social de Solidariedade Estrela Guia, Barueri aderiu à campanha da AACD em 7 de novembro de 2017. Disponibilizando um cofre por sala de aula, a Secretaria de Educação ficou com 2.294 unidades. Um mês depois (7/12), a cidade lotou dois ônibus para devolver os cofrinhos, cheios, à entidade.

Presidente do Fundo Estrela Guia, Sônia Furlan ressaltou o espírito solidário do povo de Barueri. “Este foi um ano difícil, mas, apesar de tudo, conseguimos ajudar muitas pessoas e instituições, graças a Deus. Fechamos o ano com essa belíssima ação em favor da AACD. Fiquei muito feliz com o resultado da Corrente do Bem. Que Deus abençoe a todos que ajudaram”, agradeceu.

Para Valdesir Galvan, superintendente geral da AACD, a ação barueriense pode inspirar outros municípios. “É muito importante receber doações como a realizada pela Prefeitura de Barueri, resultado do esforço e da solidariedade de milhares pessoas, que se identificam e apoiam a nossa causa. Que este movimento, liderado pela primeira-dama Sônia Furlan, contagie outras cidades, garantindo recursos para investir em mais atendimentos”.

Em dezembro de 2017, o Fundo Social já havia depositado R$ 105.398,22 na conta da AACD. O montante resultou da campanha de arrecadação em que servidores da Prefeitura, Fieb, Ipresb e Câmara de Barueri doaram o valor referente a um dia de salário, indicando a instituição que deveria receber o recurso.

Em 2017, campanhas lideradas pelo Fundo Social Estrela Guia arrecadaram R$ 723.849,23 em prol da AACD, da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e do GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer).