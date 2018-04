Colecionadores agora podem trocar figurinhas da Copa no Shopping Granja Vianna

O Shopping Granja Vianna acaba de inaugurar o primeiro Espaço para Troca de Figurinhas da região. Há pouco mais de dois meses para o início da Copa do Mundo, os álbuns da competição já viraram febre entre crianças e adultos, e o espaço gratuito chega para acolher essas pessoas que estão em busca de cromos e que, de quebra, também podem conversar e palpitar sobre como será o desempenho das seleções nos jogos.

Publicidade

O espaço conta com uma mesa de futebol de botão para completar a diversão dos apaixonados por futebol e tem uma decoração temática inspirada nos estádios e nas cores das 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo 2018.

“Preparamos um ponto de encontro especial para que os colecionadores e apaixonados por futebol possam trocar suas figurinhas repetidas, compartilhar as histórias das competições anteriores e curtir juntos o esporte que é febre nacional”, explica Caroline Serrão, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.

O Espaço para Trocas de Figurinhas está instalado no Piso L2 do shopping center e está todo ambientado para que os visitantes se sintam em campo, com grama sintética, pufes em formatos de bolas e bandeiras das seleções penduradas.