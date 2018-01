Colisão entre dois ônibus deixa 10 feridos em Carapicuíba

Na manhã desta quarta-feira. 03, um acidente envolvendo dois ônibus deixou pelo menos dez pessoas feridas em Carapicuíba.

Quatro vítimas estavam inconscientes quando foram resgatadas, segundo informação do Corpo de Bombeiros. Elas foram encaminhadas ao Hospital Sanatorinhos e o estado de saúde não foi informado.

O acidente aconteceu por volta das 7h30, no sentido sul da Estrada das Acácias, próximo à Marginal do CSU, no bairro Parque Roseira.

As causas da colisão ainda serão investigadas. Até às 9h, os dois coletivos permaneciam na pista e havia mais de um quilômetro de congestionamento