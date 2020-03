Com 132 casos suspeitos de coronavírus, Carapicuíba proíbe bares e casas noturnas

Carapicuíba tem 132 casos suspeitos e dois confirmados de pessoas contaminadas com o novo coronavírus (covid-19), segundo balanço divulgado neste sábado (21).

Apesar dos apelos para que a população permaneça em casa, só saia em casos de extrema necessidade, boa parte da população insistia em descumprir às recomendações das autoridades para evitar a proliferação do coronavírus.

Assim, o prefeito Marcos Neves decretou o fechamento de bares, casas noturnas e tabacarias a partir deste sábado (21).

Além disso, em consonância com decreto do governo do estado, o comércio não essencial não poderá funcionar a partir de terça-feira (24). As exceções são estabelecimentos que vendem itens considerados de primeira necessidade, como supermercados, farmácias, açougues e pet shops, entre outros. Confira o decreto na íntegra aqui.