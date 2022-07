Com 1,5 mil vagas em Osasco, Barueri e região, Fatec prorroga inscrições até dia 15

Foram prorrogadas até o dia 15 de julho as inscrições no vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec) para o segundo semestre de 2022. Na região, são oferecidas 1.500 vagas nas cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba.

Entre as opções de cursos disponíveis estão redes de computadores, gestão empresarial, sistemas biomédicos, gestão financeira, manutenção industrial, gestão de tecnologia da informação, design de mídias digitais, logística, gestão comercial e desenvolvimento de software multiplataforma.

Os interessados em fazer algum curso gratuito na Fatec têm até às 15h do dia 15 de julho para fazer a inscrição, no site vestibularfatec.com.br, com taxa de R$ 91. A avaliação será de forma presencial, no dia 17 de julho.

