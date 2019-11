Com 235 alunos dos CEUs de Osasco, Concerto das Orquestras terá participação de Adryana Ribeiro

No da 23 de novembro, sábado, às 17 horas, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, será realizada apresentação de 235 alunos que fazem parte das orquestras dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs das Artes) de Osasco.

As orquestras resultam de parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, e o Instituto Morgan de Educação, Saúde e Esportes.

O Instituto oferece um trabalho educacional atendendo 1.600 crianças de cada unidade, que residem em bairros carentes da cidade. O projeto vem transformando a vida de muitos jovens, dando-os uma perspectiva e alternativa na vida através da música.

Maestro Alailton Assumpção

Durante a apresentação, a regência ficará por conta do Maestro Alailton Assumpção, que estudou com Kurt Mazur, na Alemanha e com Lazlo Marosi, no EUA.

O profissional é atuante na área pedagógica musical desde 1991, no qual, fez parte do projeto Guri desde a sua fundação, sob a direção de Beth Parro. Atualmente, é professor do Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU das Artes Bonança – Yolanda A.A Ribeiro.

O evento contará com a participação da convidada especial – Adryana Ribeiro, ex-integrante do grupo Adryana & A Rapaziada.

SERVIÇO

Concerto das Orquestras – CEUs das Artes Osasco

Participação especial da cantora – Adryana Ribeiro

Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso: avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18

Horário: Início às 17 horas

Entrada: Gratuita